Доставайте пальто и куртки: Москву ждут холодные недели

Сильный ветер и мокрый снег. Относительно теплая суббота, возможно, предваряет три недели холода во всей Центральной России. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 8 мая и в ночь на 9-е выпадет около половины месячной нормы осадков, причем из-за сильного понижения температуры — в виде мокрого снега. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами до 20-ти метром в секунду. По ночам при этом обещают заморозки.

Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «К нам идет циклон. Он идет к нам своей холодной периферией, поэтому у нас скоро задуют сильные северные ветры и к 9 мая температура значительно опустится. Заморозки ночью будут достаточно существенными: в Московской области ожидается до минус 4 градусов 7, 8 и 9 мая. Это все может грозить нам возникновением гололедицы на дорогах и, естественно, заморозками на почве — они будут сто процентов. Что касается осадков, то они будут несильными, но, скажем так, в психологическом плане значительные, потому что возможно выпадение мокрого снега и снега. В общем, в этом году 9 мая нам не подарит праздничную погоду, но помните, что, скорее всего, если будут какие-то серьезные осадки, авиационная техника и метеорологическая авиация будут работать и, по крайне мере, на официальную часть, связанную с парадом, разгонят облака, как это уже и было».

Впрочем, долгосрочные прогнозы редко бывают точными, и можно надеяться, что тепло вернется в Москву раньше.