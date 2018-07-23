В понедельник в Крыму ожидаются кратковременные грозовые дожди

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 июл — РИА Новости Крым . В понедельник на полуострове сохранится дождливая погода, возможны грозы. Днем воздух прогреется до 32 градусов тепла. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.

В Симферополе синоптики днем обещают кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер будет достигать скорости 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +18…+20, днем — +28…+30 градусов.

Севастополе утром и днем также пройдут кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер при непогоде будет дуть со скоростью до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут 20-22 градуса тепла, днем — от +27 до +29.

На Южном берегу Крыма местами ожидаются кратковременные грозовые дожди. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-15 м/с. Ночью температура воздуха составит +21…+23, днем — +30…+32 градуса.