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В понедельник в Крыму ожидаются кратковременные грозовые дожди
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В понедельник в Крыму ожидаются кратковременные грозовые дожди 

РИА Новости Крым 23 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове сохранится дождливая погода, возможны грозы. Днем воздух прогреется до 32 градусов тепла. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.
В Симферополе синоптики днем обещают кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер будет достигать скорости 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +18…+20, днем — +28…+30 градусов.
В Севастополе утром и днем также пройдут кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер при непогоде будет дуть со скоростью до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут 20-22 градуса тепла, днем — от +27 до +29.
На Южном берегу Крыма местами ожидаются кратковременные грозовые дожди. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-15 м/с. Ночью температура воздуха составит +21…+23, днем — +30…+32 градуса.
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