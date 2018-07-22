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У природы нет плохой погоды: в воскресенье в Крыму будет дождливо
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У природы нет плохой погоды: в воскресенье в Крыму будет дождливо 

РИА Новости Крым 22 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове днем пройдут кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до 30 градусов. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.
В Симферополе синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозе в течение дня. Порывистый юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут +18…+20, днем — +27…+29 градусов.
В Севастополе утром и днем также пройдут кратковременные дожди с грозами. Западный ветер при непогоде будет достигать скорости 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +20…+22, днем — +26…+28 градусов.
На Южном берегу временами пройдут сильные дожди и грозы. Юго-западный ветер будет дуть с силой до 17 м/с. Ночью столбики термометров покажут до +23, днем — до 30 градусов тепла.
Морская вода у берегов Алушты — +18 градусов, Ялты — +22, Феодосии — +23, в Севастополе — от +21 до +25 градусов, в Евпатории, Черноморском и Керченском проливе — до +25. В Азовском море вода прогрелась до +26.
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