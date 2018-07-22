У природы нет плохой погоды: в воскресенье в Крыму будет дождливо

СИМФЕРОПОЛЬ , 22 июл — РИА Новости Крым . В воскресенье на полуострове днем пройдут кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до 30 градусов. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.

В Симферополе синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозе в течение дня. Порывистый юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут +18…+20, днем — +27…+29 градусов.

Севастополе утром и днем также пройдут кратковременные дожди с грозами. Западный ветер при непогоде будет достигать скорости 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +20…+22, днем — +26…+28 градусов.

На Южном берегу временами пройдут сильные дожди и грозы. Юго-западный ветер будет дуть с силой до 17 м/с. Ночью столбики термометров покажут до +23, днем — до 30 градусов тепла.