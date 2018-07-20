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Не забыть зонтик: в пятницу в Крыму дождь и грозы
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Не забыть зонтик: в пятницу в Крыму дождь и грозы 

РИА Новости Крым 20 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове сохранится дождливая погода, грозы и ветер. Дневные показатели температуры воздуха достигнут 29 градусов тепла. Об этом предупреждают в крымском гидрометцентре.
В Симферополе синоптики обещают днем кратковременный дождь и грозу. Юго-западный ветер в порывах будет дуть со скоростью до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут +17…+19, днем — +27…+29 градусов.
В Севастополе временами пройдут сильные грозовые ливни. При грозе порывы западного ветра будут достигать скорости 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +20…+22, днем — от 26 до 28 градусов тепла.
На Южном берегу Крыма также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, в порывах достигая 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут до 24 градусов тепла, днем — до +29.
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