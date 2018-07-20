Не забыть зонтик: в пятницу в Крыму дождь и грозы

СИМФЕРОПОЛЬ , 20 июл — РИА Новости Крым . В пятницу на полуострове сохранится дождливая погода, грозы и ветер. Дневные показатели температуры воздуха достигнут 29 градусов тепла. Об этом предупреждают в крымском гидрометцентре.

В Симферополе синоптики обещают днем кратковременный дождь и грозу. Юго-западный ветер в порывах будет дуть со скоростью до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут +17…+19, днем — +27…+29 градусов.

Севастополе временами пройдут сильные грозовые ливни. При грозе порывы западного ветра будут достигать скорости 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +20…+22, днем — от 26 до 28 градусов тепла.

На Южном берегу Крыма также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, в порывах достигая 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут до 24 градусов тепла, днем — до +29.