На Крым надвигается непогода: прогнозируется град с грозой

На крымском полуострове прогнозируют резкое ухудшение погодных условий — объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 31 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 17-22 м/с", — сообщили в МЧС.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова по возможности не выходить из помещений и отказаться от поездок по городу. Если же это не представляется возможным, в чрезвычайном ведомстве не рекомендуют спускаться в подвальные помещения, а также находиться вблизи от рекламных щитов, вывесок, крупных деревьев и линий электропередачи. Также спасатели призывают автомобилистов не парковать под деревьями и вывесками автотранспорт.