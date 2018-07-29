Ещё
На Крым надвигается непогода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Крым надвигается непогода: прогнозируется град с грозой 

РИА Новости Крым 29 июля 2018
Фото: РИА Новости
На крымском полуострове прогнозируют резкое ухудшение погодных условий — объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 31 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 17-22 м/с", — сообщили в МЧС.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова по возможности не выходить из помещений и отказаться от поездок по городу. Если же это не представляется возможным, в чрезвычайном ведомстве не рекомендуют спускаться в подвальные помещения, а также находиться вблизи от рекламных щитов, вывесок, крупных деревьев и линий электропередачи. Также спасатели призывают автомобилистов не парковать под деревьями и вывесками автотранспорт.
РИА Новости Крым: последние новости
В Ялте спасли упавшего в реку туриста из Украины Несмотря на дожди: на юге Крыма объявлена чрезвычайная пожароопасность Жара и дожди: синоптики рассказали о погоде в Крыму в пятницу
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост272
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав191
Захарова оценила новый «удар» по Крыму48
Лукашенко после «инсульта» появился на публике30
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»13
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
14:53
У внучки Елизаветы II случился выкидыш
В мире
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение