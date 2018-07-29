Ливни, грозы, шквал: в воскресенье на Крым обрушится непогода 

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму прогнозируются грозовые дожди и сильный ветер. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"В воскресенье в связи с прохождением фронтальных разделов на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра; местами сильные ливни, возможен град. Температура воздуха составит: ночью — +17…+22 градуса, на побережье — +23…+27; днем — +29…+34", рассказали синоптики.
В Симферополе в воскресенье облачно с прояснениями. Возможны кратковременный дождь и гроза. Столбики термометров ночью покажут +19…+21 градус, днем — +30…+32.
В Севастополе будет переменная облачность. Ночью небольшой дождь, во второй половине дня он будет сопровождаться грозой. Температура воздуха ночью составит +21…23 градуса, днем — +27…+29.