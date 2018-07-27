И снова ливни: в Крыму прогнозируют «сырые» выходные

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 июл — РИА Новости Крым . В ближайшие выходные в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы и град. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении МЧС.

"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 28 июля, сутки 29 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал, 20-25 м/с", — рассказали в ведомстве.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде. В частности, рекомендуется закрыть окна и балконы и закрепить на подворьях слабоукрепленные конструкции. Кроме того, по возможности следует воздержаться от поездок по городу и оставаться в помещении. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, деревьев, дорожных знаков, линий электропередач.