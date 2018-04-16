Организаторы «Бессмертного полка» ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая

Около 1 млн человек могут принять участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве в День Победы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Мы думаем, что около 1 млн человек примут участие, потому что в прошлом году пришли более 800 тыс. человек. И еще напомню, какая была погода: было очень холодно, шел дождь со снегом. И если в этом году погода будет хорошая, то мы предполагаем, что цифра может приблизиться и даже перешагнуть отметку в 1 млн человек», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время ведется подготовка к мероприятию.