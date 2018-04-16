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Организаторы «Бессмертного полка» ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая
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Организаторы «Бессмертного полка» ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Каретный Ряд
Около 1 млн человек могут принять участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве в День Победы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе мероприятия.
«Мы думаем, что около 1 млн человек примут участие, потому что в прошлом году пришли более 800 тыс. человек. И еще напомню, какая была погода: было очень холодно, шел дождь со снегом. И если в этом году погода будет хорошая, то мы предполагаем, что цифра может приблизиться и даже перешагнуть отметку в 1 млн человек», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время ведется подготовка к мероприятию.
«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. Участники акции идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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