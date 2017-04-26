Синоптики заявили, что уже в ближайшие сутки погода в Москве значительно испортится. Эксперты сообщают, что столицу накроет сильный дождь, который может привести к потопу. Сообщает life.ru.

По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, также в столице ожидается усиление ветра. Кроме того, по данным экспертов, в ближайшие несколько дней в Москве выпадет половина месячной нормы осадков, даже несмотря на то, что сильные и продолжительные дожди обычно нехарактерны для конца апреля.

«Сейчас на Москву надвигается мощная холодная фронтальная система, которая зависнет над Москвой и будет поливать столицу, образно говоря, тропическими дождями. Потому что выльется где-то 20–25 мм осадков, а это половина месячной нормы. То есть в Москве практически потоп будет. Это два-три ведра воды на квадратный метр», — сказал Тишковец.

Он также отметил, что к выходным погода должна улучшиться.