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На реках Архангельской области из-за морозов наблюдается рост прочности льда
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На реках Архангельской области из-за морозов наблюдается рост прочности льда 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
АРХАНГЕЛЬСК, 27 марта. /ТАСС/. Увеличение толщины и прочности льда продолжается на реках Архангельской области из-за морозной погоды. Как пояснила ТАСС начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Елена Скрипник, для последнего десятилетия это нетипичная ситуация, которая может привести к возникновению подтоплений и затоплений в период ледохода.
"В условиях этого года зима значительно сдвинулась, сейчас на реках зимнее состояние, дают знать о себе морозы, особенно ночные, и происходит увеличение прочности и толщины льда и высоты снега на льду. В последние годы март был теплым, и в марте уже начиналось разрушение льда. В этом году укрепление льда на реках Архангельской области началось только с третьей декады февраля, когда пришел настоящий холод. Такая ситуация в прошлом году была на Печоре, в этом году — на реках Архангельской и Вологодской областей, и условия для весеннего ледохода на отдельных участках неблагоприятны", — сказала Скрипник.
Замерзание рек происходило с ноября по январь, позже обычных сроков на 15-30 дней, на отдельных участках — на полтора-два месяца позже. Условия замерзания рек Архангельской области и соседних территорий резко отличаются от прошлогодних, когда реки замерзли быстро, ровно и на низких уровнях воды. Максимальная толщина льда на Сухоне и Северной Двине с учетом характера погоды сформируется к концу первой декады апреля, что позже прошлогодних сроков почти на месяц. По данным Севгидромета, в Архангельской области днем — минус 3-8 градусов, ночью при прояснениях до минус 29 градусов.
По данным Северного УГМС, на Северной Двине выявлена серия осенних заторов льда. Существует угроза разливов в границах Котласского и Красноборского районов и затопления отдельных населенных пунктов. Мощные зажоры (скопления мелкобитого льда и шуги в русле реки) и заторы с момента замерзания сохраняются в районе Ступинских перекатов в Орлецах, в рукавах Холмогорского разветвления и в непосредственной близости от Архангельска. Это может привести к весенним заторам и подтоплениям в селах Емецк и Холмогоры и в районах и пригородах Архангельска.
В сложившихся условиях угроза неблагоприятного развития ледохода на высоких уровнях с возможным повреждением льдом объектов имеется в Котласском, Холмогорском и Приморском районах Архангельской области.
Предварительный прогноз по ледоходу
С учетом условий погоды в марте и предварительного прогноза на апрель, начало разрушения льда и вскрытия рек на отдельных участках Сухонского бассейна ожидается к концу второй декады апреля, в третьей декаде апреля — первой декаде мая ледоход ожидается на Северной Двине в границах Архангельской области. Формирование максимальных уровней воды весеннего половодья ожидается на 8-15 день после начала ледохода.
Долгосрочный прогноз по срокам вскрытия рек, максимальным уровням воды и срокам их наступления Северное УГМС представит 4 апреля. В среднем в районе Котласа ледоход на Северной Двине начинается 24 апреля, к Архангельску подходит 3 мая.
В 2017 году ледоход на Печоре шел с отставанием от средних сроков более чем на 10 дней. В районе Нарьян-Мара река очистилась ото льда 7 июня, а максимальные уровни половодья были зафиксированы 23-25 июня. Обычно в районе Нарьян-Мара они наблюдаются на первый-второй день после ледохода. В результате подъема воды несколько районов Нарьян-Мара оказались подтоплены.
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