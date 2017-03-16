Весны не будет: синоптики рассказали о погоде в Москве

Доставайте пуховики: мартовская оттепель подошла к концу, и весны в Москве в ближайшее время не ожидается. На следующей неделе в городе возможен мокрый снег.

"Пасха в этом году будет холодной. Утром в Москве ожидается около нуля до плюс двух градусов, днем температура поднимется до четырех-шести градусов. Ночью местами небольшие осадки. Утром могут быть прояснения, но затем ожидается плотная облачность, пасмурно, мокрый снег и дождь. Хотя праздник Пасхи светлый, солнца можно не ждать", — сообщили РИА Новости в Росгидромете

На следующей неделе температура в столице опустится на три-четыре градуса ниже нормы. Возможны осадки. В понедельник, 17 апреля, ночью в Москве ожидается мокрый снег, но днем он, скорее всего, растает: синоптики обещают от трех до восьми градусов.

"Погоду определяют циклоны, они быстро проходят с запада на восток. Практически не теплеет. Каждый следующий циклон идет южнее Москвы, поэтому потепление приходится на более южные и восточные районы европейской территории. У нас сохраняется северный поток воздуха с арктических морей", — сказали в Росгидромете

Предварительный прогноз на следующие выходные, 22 и 23 апреля, неутешительный. Ночью около нуля, небольшие осадки. Днем температура воздуха поднимется до плюс шести-одиннадцати градусов.

"Апрель прогнозировали теплым месяцем, хотя погода не очень жаркая, средняя температура выше нормы в среднем на три градуса. На данный момент выпало 80% осадков от месячной нормы. С 22 и 23 апреля прогнозируется повышение температуры. Она должна быть на два-три градуса выше нормы, но к концу месяца она войдет в норму, это 10 градусов", — сообщили в Росгидромете.

Мы сделали подборку весенних Instagram-фотографий: посмотрите на солнце хотя бы на снимках.

Евпатория, +15 градусов

Сочи, +11 градусов

Туманное настроение 💜 #сочи #sochi #туман #весна Публикация от Алена. Сочи. Россия 🇷🇺 (@alenasarelainen) Апр 14 2017 в 3:37 PDT

Севастополь, +13 градусов

В городе Моём 🌸🌿🌺#весна2017🌸#моимдрузьям #цветение#краски#Севастополь#5бастион#весна#тепло#цветы#настроениесупер#vsco#vs#Crimea Публикация от Svetlana Roi (@svetlana.roi) Апр 14 2017 в 4:16 PDT

Краснодар, +17 градусов

Ростов-на-Дону, +17 градусов

Не переживайте, всегда есть Оймякон — одно из самых холодных мест в мире. Температура воздуха в якутском селе сегодня минус 15 градусов.