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РИА Новости

Весны не будет: синоптики рассказали о погоде в Москве

Весны не будет: синоптики рассказали о погоде в Москве
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Доставайте пуховики: мартовская оттепель подошла к концу, и весны в Москве в ближайшее время не ожидается. На следующей неделе в городе возможен мокрый снег.
"Пасха в этом году будет холодной. Утром в Москве ожидается около нуля до плюс двух градусов, днем температура поднимется до четырех-шести градусов. Ночью местами небольшие осадки. Утром могут быть прояснения, но затем ожидается плотная облачность, пасмурно, мокрый снег и дождь. Хотя праздник Пасхи светлый, солнца можно не ждать", — сообщили РИА Новости в Росгидромете.
На следующей неделе температура в столице опустится на три-четыре градуса ниже нормы. Возможны осадки. В понедельник, 17 апреля, ночью в Москве ожидается мокрый снег, но днем он, скорее всего, растает: синоптики обещают от трех до восьми градусов.
"Погоду определяют циклоны, они быстро проходят с запада на восток. Практически не теплеет. Каждый следующий циклон идет южнее Москвы, поэтому потепление приходится на более южные и восточные районы европейской территории. У нас сохраняется северный поток воздуха с арктических морей", — сказали в Росгидромете
Предварительный прогноз на следующие выходные, 22 и 23 апреля, неутешительный. Ночью около нуля, небольшие осадки. Днем температура воздуха поднимется до плюс шести-одиннадцати градусов.
"Апрель прогнозировали теплым месяцем, хотя погода не очень жаркая, средняя температура выше нормы в среднем на три градуса. На данный момент выпало 80% осадков от месячной нормы. С 22 и 23 апреля прогнозируется повышение температуры. Она должна быть на два-три градуса выше нормы, но к концу месяца она войдет в норму, это 10 градусов", — сообщили в Росгидромете.
Мы сделали подборку весенних Instagram-фотографий: посмотрите на солнце хотя бы на снимках.
Евпатория, +15 градусов
Сочи, +11 градусов

Туманное настроение 💜 #сочи #sochi #туман #весна

Публикация от Алена. Сочи. Россия 🇷🇺 (@alenasarelainen)

Севастополь, +13 градусов
Краснодар, +17 градусов
Ростов-на-Дону, +17 градусов
Не переживайте, всегда есть Оймякон — одно из самых холодных мест в мире. Температура воздуха в якутском селе сегодня минус 15 градусов.

Как Чысхаан вернет себе символ холода? В последний уикенд месяца, 25 и 26 марта, в селе Томтор Республики Саха (Якутия) состоится ежегодный международный фестиваль «Полюс Холода» — уникальное событие для туристов, включающее необычные мероприятия и малые туристические маршруты в самом холодном обитаемом месте на планете - Оймяконе. Гостей фестиваля ждут спортивные состязания, конкурс национальных блюд, конкурс красоты «Мини Мисс Полюс Холода», а также другие развлекательные мероприятия, игры и флешмобы. Всех прибывших на праздник по традиции будет встречать повелитель холода Чысхаан, который каждый год собирает у себя Дедов Морозов из разных стран мира. Одним из ярких моментов фестиваля станет праздник оленеводов, в рамках которого пройдут знаменитые гонки на упряжках. А ключевым событием «Полюса Холода» станет возвращение символа холода своему хранителю – Чысхаану. Туристам, решившим побывать на этом празднике, предлагаются специальные путевки, которые включают в себя проездной билет на такси из Якутска до Томтора и обратно, проживание в гостевых домах на 3 ночи и 4 дня, питание и транспортировку между тур-объектами. Стоимость такого «пакета» на одного — 21 000 рублей. Самостоятельно до Томтора можно добраться самолетом. Сначала следует долететь до Якутска, цена билета в одну сторону начинается от 11 395 рублей. Далее на микроавтобусе или такси. Дорога займёт около 14 часов и будет стоить около 5 тысяч рублей. Остановиться есть возможность в гостевом доме в районе Куйдусун за 1500 рублей за ночь или в частном доме в центре поселка, что будет стоить около 1800 рублей за ночь. В конце марта в этих широтах еще холодно — температура воздуха по ночам опускается до -18 °C, днем же она держится на уровне -5°C, -10°C. С 15 марта в Оймяконье обычно устойчивые морозы прекращаются, но взять с собой теплые вещи нужно обязательно. Туризм.ру #якутия #якутск #оймякон #чысхаан #полюсхолода

Публикация от НОВОСТИ ЯКУТСКА (@yakutsk_news)

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