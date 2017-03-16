Весны не будет: синоптики рассказали о погоде в Москве
#весна #цветы #цветение #весеннеецветение #дерево #spring #springbloom #bloom #sky #flowers #tree #🌼 #🌱
Публикация от 🌼Milena Vanichkina🌼 (@vanmilka)
Туманное настроение 💜 #сочи #sochi #туман #весна
Публикация от Алена. Сочи. Россия 🇷🇺 (@alenasarelainen)
В городе Моём 🌸🌿🌺#весна2017🌸#моимдрузьям #цветение#краски#Севастополь#5бастион#весна#тепло#цветы#настроениесупер#vsco#vs#Crimea
Публикация от Svetlana Roi (@svetlana.roi)
Мне кажется, в этом году она совсем рано. Уже и белая зацветает. Люблю ее ужасно😻 : : #Краснодар #краснодаринг #природа #крд #цветы #красивыйкраснодар #прогулкипокраснодару #счастье #flowers #flowerporn #flowerstagram #flowerlover #flower #flowerpower #flowermagic #instaflower #spring #nature #instagramrussia #like4like #krd_look #krasgram #krasnodaring #tipich_krd #krasnodar #allkrd #krdgram #mykrasnodar #krasnodar_inst
Публикация от Лена (@loka_cook)
_____________________________ #russia #rostov #rostovondon #rostovnadonu #rnd #spring #city #iphoneonly #moments #life #instagood #instalike #instadaily #bestoftheday #nature #beauty #россия #ростов #весна #ростовнадону #прогулка #фотодня #моефото #город #настроение #моменты #sky #arhitecture
Публикация от Яна (@moon.light.8)
Как Чысхаан вернет себе символ холода? В последний уикенд месяца, 25 и 26 марта, в селе Томтор Республики Саха (Якутия) состоится ежегодный международный фестиваль «Полюс Холода» — уникальное событие для туристов, включающее необычные мероприятия и малые туристические маршруты в самом холодном обитаемом месте на планете - Оймяконе. Гостей фестиваля ждут спортивные состязания, конкурс национальных блюд, конкурс красоты «Мини Мисс Полюс Холода», а также другие развлекательные мероприятия, игры и флешмобы. Всех прибывших на праздник по традиции будет встречать повелитель холода Чысхаан, который каждый год собирает у себя Дедов Морозов из разных стран мира. Одним из ярких моментов фестиваля станет праздник оленеводов, в рамках которого пройдут знаменитые гонки на упряжках. А ключевым событием «Полюса Холода» станет возвращение символа холода своему хранителю – Чысхаану. Туристам, решившим побывать на этом празднике, предлагаются специальные путевки, которые включают в себя проездной билет на такси из Якутска до Томтора и обратно, проживание в гостевых домах на 3 ночи и 4 дня, питание и транспортировку между тур-объектами. Стоимость такого «пакета» на одного — 21 000 рублей. Самостоятельно до Томтора можно добраться самолетом. Сначала следует долететь до Якутска, цена билета в одну сторону начинается от 11 395 рублей. Далее на микроавтобусе или такси. Дорога займёт около 14 часов и будет стоить около 5 тысяч рублей. Остановиться есть возможность в гостевом доме в районе Куйдусун за 1500 рублей за ночь или в частном доме в центре поселка, что будет стоить около 1800 рублей за ночь. В конце марта в этих широтах еще холодно — температура воздуха по ночам опускается до -18 °C, днем же она держится на уровне -5°C, -10°C. С 15 марта в Оймяконье обычно устойчивые морозы прекращаются, но взять с собой теплые вещи нужно обязательно. Туризм.ру #якутия #якутск #оймякон #чысхаан #полюсхолода
Публикация от НОВОСТИ ЯКУТСКА (@yakutsk_news)