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Пожароопасный сезон объявлен на Ставрополье
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Пожароопасный сезон объявлен на Ставрополье 

ТАСС 50 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
ПЯТИГОРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Пожароопасный сезон объявлен на Ставрополье с апреля, в лесах, расположенных на землях лесного фонда, будет действовать особый противопожарный режим, сообщили в среду в пресс-службе краевого Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
"Общее количество ландшафтных пожаров остается высоким, в нынешнем году их уже более 170. Губернатором края с 16 апреля на территории Ставрополья введен особый пожароопасный режим, при котором любая деятельность в лесном фонде, в особо охраняемых природных территориях запрещена, штрафы возрастут в разы", — сказал министр Андрей Хлопянов, слова которого привела пресс-служба.
Минприроды разработало планы тушения лесных пожаров, создан оперативный штаб по охране лесов от возгорания, заключены соглашения по охране лесов от пожаров с МЧС, МВД, «Авиалесоохраной», отраслевыми структурами соседних регионов. Региональная диспетчерская служба минприроды Ставрополья работает круглосуточно, ведется постоянный мониторинг природных пожаров на всей территории края.
На землях лесного фонда запланировано устроить 1050 км противопожарных минерализованных полос, установить 136 аншлагов, провести контролируемое выжигание сухостоя на 409 га. Обеспечена постоянная готовность 12 групп пожаротушения численностью 108 человек, 139 единиц противопожарной техники.
По данным Ставропольского гидрометцентра, на всей территории края сейчас установлен третий (средний) класс пожароопасности. В ближайшие дни осадков не ожидается, температура воздуха днем составит плюс 19-21, ночью — плюс 4-7 градусов. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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