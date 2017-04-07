МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

Гроза и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера пятницы до утра субботы, сообщает главное столичное управление МЧС России

"С 18:00 седьмого апреля до 10:00 восьмого апреля в городе Москве (включая ТиНАО) ожидается дождь, местами сильный, местами с грозой. При грозе усиление ветра южной четверти порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.

Добавляется, что во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов.