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Синоптики советуют автомобилистам не спешить со сменой резины
Синоптики рекомендуют столичным автомобилистам не торопиться со сменой зимней резины на летнюю до середины апреля.
Как сообщает НСН со ссылкой на данные метеорологов, в первой декаде апреля в Москве и Подмосковье высока вероятность осадков в виде мокрого снега, в ночные часы возможны заморозки.
В ближайшие выходные ожидается понижение температуры. В ночь с субботы на воскресенье в столице может похолодать до минус 2 °С, в ночь на понедельник ртутный столбик термометра может опуститься до отметки минус 3°С. Дневные температуры будут колебаться в пределах от 5 до 11 °С.
Ранее стало известно, что 5 апреля стало самым тёплым днём этого года в Москве.
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