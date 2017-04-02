Синоптики обратились с предупреждением к москвичам

В Москве объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до вечера воскресенья.

«С 10:00 до 20:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/ с и выше»,- отмечается в сообщении Росгидромета . Такое же предупреждение синоптиков действовало и минувшей ночью, сообщает ТАСС

Автомобилистов просят не парковаться под деревьями, а пешеходам рекомендуют держаться подальше от рекламных конструкций и дорожных знаков. В воскресенье, 2 апреля в столичном регионе повышенная вероятность осадков, которая обусловлена атмосферным фронтом с запада. Он же приведет к ощутимому повышению температуры до 9-11 градусов.