В Москве ожидается потепление до 16°С

В Москве на предстоящей неделе ожидается потепление до 16 °С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Также отмечается, что погода будет дождливой.

«Погода по температурному режиму опять будет опережать календарь. К четвергу, 6 апреля, воздух прогреется до плюс 16°С, в пятницу ожидается до плюс 15°С», — сказали в Гидрометцентре.

Ранее НСН сообщало, что март 2017 года стал самым тёплым в Москве за 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Также агентство Nation News передавало, что ночь с 29 на 30 марта стала самой холодной с начала весны.