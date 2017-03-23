Синоптики сделали прогноз на лето

Аномальное тепло покидает нашу страну, зато впереди - теплое лето. В апреле погода вернется к своим обычным значениям. По ночам столбики термометров будут опускаться до 6 градусов мороза, днем температура воздуха не будет подниматься выше 7 градусов. С таким прогнозом выступил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает «Российская газета»

«К 1 апреля существенно похолодает и это не шуточный прогноз. Это температурный фон, близкий к обычным значениям», - заявил Вильфанд.

Под влиянием арктического холода температура воздуха заметно опустится уже в ночь с 23 на 24 марта. Руководитель ведомства отметил, что возникновение ранних пожаров в апреле-мае не ожидается, однако исключением может стать азиатская часть России из-за повышенного температурного фона в регионе и малого количества осадков.

Вильфанд добавил, что лето в России будет теплым, однако в некоторых регионах в летние месяцы установится жаркая и сухая погода. На юге Урала и в Сибирском федеральном округе в июне столбики термометров поднимутся выше нормы. Июль станет сухим и жарким для южной части Урала. Жарко будет в восточной половине Европейской части страны и на западе Сибири.