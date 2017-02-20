Желтый уровень опасности погоды объявлен в столице на 20 февраля

Причиной стал сильный ветер, скорость порывов которого будет достигать 17 метров в секунду. Средняя скорость ветра днем будет достигать 12 метров в секунду.

В городе также ожидается мокрый снег с дождем. Синоптики предупреждают о возможном образовании наледи на дорогах.

Температура днем составит около трех градусов тепла.

Атмосферное давление составит порядка 739 миллиметров ртутного столба.