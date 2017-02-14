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В Москве объявили штормовое предупреждение
Синоптики Росгидромета объявили в Москве штормовое предупреждение из-за усиления ветра и сильной гололедицы, передает ТАСС.
"С 11:00 до 21:00 мск в Москве, а также в ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с", - сообщили в метеослужбе.
С понижением температуры воздуха к вечеру 14 февраля ожидается сильная гололедица.
Накануне в Москве объявили "желтый" уровень опасности на 14 февраля.
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