В Центральной России в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады

В Гидрометцентре сообщили, что 12 и 13 января на юге Центрального федерального округа (ЦФО) ожидаются сильные снегопады, передает ТАСС.

Отмечается, что метель ожидается в Орловской, Липецкой, Курской и Белгородской областях с порывами ветра 16-21 м/с.

В центре добавили, что температура воздуха в эти дни может опуститься до -19°С в Смоленской области, до -20°С в Тамбовской области и до -21°С в Липецкой области.