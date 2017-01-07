В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности

В Москве, Подмосковье и Костромской области из-за сильных морозов объявлен «оранжевый» уровень опасности. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Гидрометцентр России

«Оранжевый» уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба». Так, в ночь на воскресенье в Москве и области ожидаются морозы до минус 29 градусов.

Синоптики также отмечают, что московская рождественская ночь стала самой холодной в 21 веке - на главной метеостанции столицы ВДНХ было зафиксировано -29,9. В Подмосковье холоднее всего было в Клину и Дмитрове - до -33,4. Местами прошел небольшой снег.

В других регионах Центральной России сейчас действует «желтый» уровень опасности.

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