«Ложное» солнце появилось в небе над столицей

Благодаря аномальным морозам, установившимся в столичном регионе, москвичи смогли увидеть в небе необычное оптическое явление — гало или «ложное» солнце. Об этом сообщает ТАСС. Снимки зимней радуги также начали появляться в социальных сетях жителей Москвы.

Как пояслили агентству в Гидрометцентре России, гало возникает из-за преломления солнечного света в частичках льда, падающих в атмосфере. При этом человеку начинает казаться, что он видит сразу несколько светил.

Специалисты также рассказали, что морозы могут вызвать еще одно красивое явление — «световые столбы», которые образуются в результате отражения солнечных лучей и огней мегаполиса от микроскопических ледяных частичек в воздухе. Москвичи могли наблюдать их в ночь перед Рождеством в 2015 году и в январе 2014 года. В этом году жителям столицы увидеть столбы пока не удалось.

По данным Гидрометцентра, в настоящий момент температура воздуха в столице опустилась до отметки минус 29,9 градуса. По прогнозам синоптиков ночь на 8 января также будет морозной.

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