Атака российского танка на позиции ВСУ попала на видео

Видео атаки российского танка на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram.

На кадрах видно, как танк двигается прямо к украинским позициям и ведет беглый огонь.

«Танкисты держат оборону прямо на позициях противника до подхода штурмовиков и не дают подойти резервам нацистов», — написал военкор.