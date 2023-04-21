Атака российского танка на позиции ВСУ попала на видео

Видео атаки российского танка на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram.
На кадрах видно, как танк двигается прямо к украинским позициям и ведет беглый огонь.
«Танкисты держат оборону прямо на позициях противника до подхода штурмовиков и не дают подойти резервам нацистов», — написал военкор.
Ранее появилось видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ под Донецком российским спецназом. На кадрах виден взрыв одной из бронемашин.