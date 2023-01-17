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17 января

В России предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели

Lenta.ruиещё 1

В России предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Правительство России поддержало законопроект о передаче конфискованных вещей в Минобороны и МЧС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

С соответствующей инициативой выступило Министерство финансов. Законопроект предлагает не уничтожать конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях товары легкой промышленности, а предусмотреть возможность передачи на гуманитарные и оборонные цели в Минобороны и МЧС.

В пресс-службе ведомства изданию подтвердили факт внесения данного проекта в правительство. Правительственная комиссия поддержала законопроект.

Ранее Счетная палата предложила вместо уничтожения продавать россиянам конфискованные товары.

Оружие,Законопроекты,Счетная палата,Правительство РФ,
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