В России предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели

Правительство России поддержало законопроект о передаче конфискованных вещей в Минобороны и МЧС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

С соответствующей инициативой выступило Министерство финансов. Законопроект предлагает не уничтожать конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях товары легкой промышленности, а предусмотреть возможность передачи на гуманитарные и оборонные цели в Минобороны и МЧС.