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8 часов назад

Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес: батарея Patriot позволит защитить лишь Киев

Газета.Ruиещё 2

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес на онлайн-семинаре американского фонда в поддержку Украины выразил мнение, что с помощью комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot ВСУ, вероятно, смогут обеспечить защиту лишь одного города в стране, скорее всего, Киева, передает ТАСС. 21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в новый пакет помощи Украине войдут комплексы Patriot. По его словам, направляемые на Украину Patriot станут гигантским шагом вперед с точки зрения потенциала, но он подчеркнул, что указанного количество будет достаточно для защиты Киева, при условии, что ее надлежащим образом интегрируют во все имеющиеся системы. "Так что мы, по сути, говорим об одном городе", - заключил он. Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западные поставки Киеву Patriot не спасут Украину от поражения в противостоянии с Россией.

Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес: батарея Patriot позволит защитить лишь Киев
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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