Суд арестовал на два месяца сотрудника компании "Мотор сич" по делу Богуслаева

«Должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "Партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам», – сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

Как стало известно, главе одного из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок «Мотор сич» и начальнику департамента внешнеэкономической деятельности предприятия предъявили обвинения в «работе на Россию», а также коллаборационизме.