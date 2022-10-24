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24 октября

СБУ выложила запись разговора задержанного за госизмену директора «Мотор сич»

Свободная прессаиещё 5

Служба безопасности Украины опубликовала записи разговоров директора предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, которые якобы подтверждают его сотрудничество с Россией.

Суд арестовал на два месяца сотрудника компании "Мотор сич" по делу Богуслаева
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

«Должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "Партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам», – сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

Как стало известно, главе одного из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок «Мотор сич» и начальнику департамента внешнеэкономической деятельности предприятия предъявили обвинения в «работе на Россию», а также коллаборационизме.

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