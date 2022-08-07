В Москве разработали дирижабль для арктических условий

Дирижабль на солнечных батареях, который могут использовать для поисковых работ, в том числе в труднодоступных регионах России и в Арктике был разработан в Московском авиационном институте (МАИ), о чем сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ).

“Экодисолар”, как его назвали в МАИ, – это аэромобильный аппарат, он оснащен солнечными батареями и напоминает дирижабль, потому что использует подъемную (всплывную) силу, что позволяет экономить энергию для вертикальных перемещений, в сравнении с обычными дронами.

Корпус аппарата выполнен из прочных газонепроницаемых тонких эластичных материалов в виде двух полусфер, замкнутых на композитный обруч, который наполнен гелием и невоспламеняемым водородом.

“Уникальность разработки также заключается в гибридной электрической силовой установке, которую специалисты МАИ развивают совместно с Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова”, - рассказали ТАСС в пресс-службе НТИ.