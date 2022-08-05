Китай дал обещание по ядерному оружию

Китай не будет применять ядерное оружие первым. Об этом заявил представитель делегации КНР на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН, передает ТАСС.

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Он отметил, что страна поддерживает минимальный ядерный потенциал, который необходим для защиты национальной безопасности. При этом представитель делегации подчеркнул, что «Китай никогда не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений».