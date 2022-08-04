В Китае рассказали о лучшем российском оружии в авиации

В издании Sina опубликовали материал, в котором эксперты высказались о лучшем российском оружии в воздухе.
По словам специалистов, таковой является ракета «воздух-воздух» Р-37М, которой оснащают истребители Су-35 и которая может похвастаться самой большой дальностью полёта.
При этом наши китайские коллеги отметили, что российский Су-35 уже провёл пусковые испытания ракеты Р-37М. К такому выводу они пришли на основе ролика, выпущенного Минобороны России к 100-летию 929-го Государственного лётно-испытательного центра.
В настоящее время ракетой, которая передана американской армии и обладает самыми мощными характеристиками и наибольшей дальностью полёта, является ракета класса «воздух-воздух» AIM-120C. Однако её дальность составляет всего 100 километров, поэтому в этой области США отстают от России.