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4 августа

Новейшие российские танки Т-90М "Прорыв" отправились в войска

Газета.Ru

Партия новейших танков Т-90М «Прорыв» и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М отправились в войска, сообщает «Российская газета».

Новейшие российские танки Т-90М "Прорыв" отправились в войска
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

Т-90М и БРЭМ-1М относятся к числу новейших и перспективных разработок, созданных инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения.

Т-90М — самая совершенная модернизация созданного в 90-х годах ХХ века танка Т-90. Танк обладает техническими возможностями и боевой мощью машины XXI века: всеракурсной защитой, мощными, надежными трансмиссией и двигателем. Т-90М оснащен комплексом динамической защиты «Реликт». Он предназначен для защиты от бронебойных снарядов. Танк в качестве гладкоствольной танковой пушки использует орудие 2А82-1М, отличающееся большей дальностью и улучшенной точностью стрельбы. По системам связи и управления Т-90М унифицирован с танком Т-14 «Армата», от которого первый отличается меньшей стоимостью и простотой обслуживания.

Не менее совершенна и созданная на базе Т-90 бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М. Машина оснащена двумя лебедками, гидравлическим краном, сошником-бульдозером, сварочным и другим оборудованием. На ее борту есть ремфонд, что позволяет не только ремонтировать или при необходимости эвакуировать любую поврежденную технику весом до 52 т, но и проводить восстановление поврежденной инфраструктуры. Даже если БРЭМ-1М застрял, он легко вытащит себя сам.

Ранее в США усомнились, что российский Т-90М относится к танкам третьего поколения, так как является «слишком продвинутым».

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