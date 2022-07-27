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27 июля

Комплекс РЭБ "Палантин" подавляет средства связи штабов ВСУ

Российская Газета

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" активно используют в ходе специальной военной операции на Украине. Его основная задача - подавить средства связи штабов ВСУ и лишить их способности управлять войсками.

Комплекс РЭБ "Палантин" подавляет средства связи штабов ВСУ
Фото: Пресс-служба Западного военного округаПресс-служба Западного военного округа

Как пишет журнал "Армейский стандарт", с данной задачей РЭБ успешно справляется. Действует он следующим образом: выходит в заданный район, на подготовку с марша требуется порядка получаса, включая подъем 15-метровых антенных устройств, и в считанные минуты лишает противника связи в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, на значительной территории прекращается сигнал сотовой и транкинговой связи.

Кроме того, "Палантин" является еще и системообразующим - при необходимости может объединять средства РЭБ и радиоэлектронной разведки "Москва", "Житель" и другие в единую сеть. Такой союз повышает эффективность применения, чем при использовании по отдельности. В результате штабы ВСУ не могут организовывать боевые действия и руководить частями и подразделениями.

Борется "Палантин" и с беспилотниками. Дальность их подавления - до 20 километров. А учитывая массовый характер применения военных беспилотников, новый комплекс весьма востребован. Тем более что лишить дрон управления куда дешевле и надежнее, чем применять по нему дорогостоящие средства ПВО.

Как пишет журнал, на Украине комплекс "Палантин" не только помогает войскам в решении стоящих задач, но и проходит обкатку в боевых условиях. Это важно как для дальнейшего развития РЭБ, так и для подготовки и совершенствования навыков личного состава расчетов.

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