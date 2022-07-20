В Ингушетии проведут экспедицию на участке фермера, где нашли останки самолета времен ВОВ

МАГАС, 20 июля. /ТАСС/. Останки советского самолета времен Великой Отечественной войны (ВОВ) нашли в Ингушетии на территории крестьянско-фермерского хозяйства. Поисковый отряд "Малгобек" намерен организовать экспедицию на место обнаружения обломков, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Поисковый отряд "Малгобек" провел разведку предполагаемого места падения советского самолета во время Великой Отечественной войны. Группа специалистов обнаружила здесь фрагменты алюминиевой обшивки, куски металлических листов от бронекапсулы и металлическое изделие весом более 10 кг. Предполагается, что это место гибели советских пилотов самолета в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции 1942-1943 годов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, информацию о находке поисковикам предоставил владелец крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного возле селения Вежарий Малгобекского района, обративший внимание на алюминиевые рваные куски, прошитые заклепками.

"Поисковый отряд "Малгобек" планирует в рамках межрегионального поискового проекта "Горячее небо Кавказа" организовать экспедицию, и в случае установления сведений о пилотах, здесь появится памятный знак и экскурсионный патриотический маршрут. Осенний полевой выход планируется в конце сентября - начале октября", - добавили в пресс-службе.