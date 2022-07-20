В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
18 часов назад

В Ингушетии проведут экспедицию на участке фермера, где нашли останки самолета времен ВОВ

ТАССиещё 1

МАГАС, 20 июля. /ТАСС/. Останки советского самолета времен Великой Отечественной войны (ВОВ) нашли в Ингушетии на территории крестьянско-фермерского хозяйства. Поисковый отряд "Малгобек" намерен организовать экспедицию на место обнаружения обломков, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Поисковый отряд "Малгобек" провел разведку предполагаемого места падения советского самолета во время Великой Отечественной войны. Группа специалистов обнаружила здесь фрагменты алюминиевой обшивки, куски металлических листов от бронекапсулы и металлическое изделие весом более 10 кг. Предполагается, что это место гибели советских пилотов самолета в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции 1942-1943 годов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, информацию о находке поисковикам предоставил владелец крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного возле селения Вежарий Малгобекского района, обративший внимание на алюминиевые рваные куски, прошитые заклепками.

"Поисковый отряд "Малгобек" планирует в рамках межрегионального поискового проекта "Горячее небо Кавказа" организовать экспедицию, и в случае установления сведений о пилотах, здесь появится памятный знак и экскурсионный патриотический маршрут. Осенний полевой выход планируется в конце сентября - начале октября", - добавили в пресс-службе.

Летом 1942 года, когда немецкие войска подошли к нефтяным районам Чечено-Ингушской АССР, под Малгобеком шли ожесточенные бои. В ходе этой операции советские войска нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы.

Оружие,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители