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18 часов назад

Захваченные в ходе спецоперации БТР-3 и БТР-4 доставили в Подмосковье

Российская Газета

В подмосковный парк "Патриот" прибыли трофеи специальной военной операции. Среди них пара бронетранспортеров, находившихся на вооружении украинских формирований. Речь идет о БТР-3 и БТР-4.

Трофейные БТР-3 и БТР-4 доставили в Подмосковье
Фото:  Александр Корольков/ РГ Александр Корольков/ РГ

Интересно, что "четвертый", прежде чем попасть в Россию, мог входит в партию из более чем четырех десятков единиц, которая совершала морское путешествие в направлении Ирака.

Однако из-за плохого качества изготовления, в том числе трещин в корпусе, военное ведомство ближневосточного государства разорвало контракт, и техника вернулась обратно домой. После этого ее решили направить собственным силовикам - в национальную гвардию и ВСУ.

Эти бэтээры, создававшиеся с оглядкой на натовские модели 70-х годов (германские TPz 1 Fuchs и французские VAВ), уже во время службы на Украине неоднократно критиковали за многочисленные неустранимые недостатки в ходовой части, вооружении и системе управления огнем.

В ходе боевых действий большое количество машин бросили их экипажи. Интересно, что российские военнослужащие смогли восстановить часть этой техники и применить ее против бывших владельцев.

БТР-3 также первоначально создавали исключительно для экспортных поставок. Основой для них послужили имевшиеся БТР-70 и БТР-80.

Разное количество отправили в страны Азии и Африки. Самыми многочисленными стали закупки Королевской армии Таиланда - более двух с половиной сотен штук. Интересно, что в 2014 году часть из предназначавшихся этому государству бронемашин конфисковали для нужд карательных подразделений.

При производстве "троек" использовалось большое количество импортных компонентов и деталей, например германские дизельные двигатели, американские коробки передач, французские шины и другие. В настоящее время заводские мощности для выпуска этих бронетранспортеров, как и многих других образцов украинской бронетехники, уничтожены.

Оружие,Армия,
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