Новая ракета "Змеевик" достанет авианосец в любой точке

Российский оборонно-промышленный комплекс продолжает удивлять новыми разработками. Как стало известно источникам ТАСС, в стране разрабатывается новый ракетный комплекс "Змеевик" с гиперзвуковым поражающим элементом, способный уничтожить авианосную группу противника практически в любой точке Мирового океана. Предполагается, что ракета поступит на вооружение береговых ракетно-артиллерийских частей Военно-морского флота (ВМФ). И на этом, собственно, все — пока никакой другой информации более не раскрывается.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Заявления (их также принято считать чуть ли не презентациями) о создании новых систем вооружения в РФ делает обычно Верховный главнокомандующий. Одним из самых обширных стало анонсирование в 2018 году президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию появления гиперзвуковой ракеты "Циркон", аэробаллистического комплекса "Кинжал", атомных беспилотников "Буревестник" и "Посейдон", а также маневрирующего ядерного блока "Авангард".

Ракета "Циркон" уже совсем скоро должна встать на вооружение надводных кораблей. "Кинжал" активно используется высотными перехватчиками МиГ-31К. Например, по сообщениям МО РФ, при помощи этого оружия был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в ходе спецоперации в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области — бывшее подземное хранилище ядерных боеприпасов в горах. Следом за этим была уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области.

Про крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник" все еще мало что известно, однако сообщалось, что она уже проходит испытания. Тем временем 8 июля текущего года ВМФ получил первый возможный носитель подводных атомных беспилотников "Посейдон" — подлодку БС-329 "Белгород".

Что касается гиперзвукового маневрирующего ядерного блока "Авангард", то первый полк ракет УР-100 уже стоит в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области. В ближайшее время к ним присоединятся и новые межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", на которых, по словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковника Сергея Каракаева, будет иметься не одна боеголовка, а несколько.

"Авангард" создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет", — говорил Каракаев в интервью. Он подчеркивал, что Россия первой получила стратегическое гиперзвуковое ядерное оружие, "реально действующий летательный аппарат, развивающий скорость, более чем в 20 раз превышающую число Маха, и реализующий все вышеперечисленные возможности".

На "Рубеже" по аналогии с "Авангардом"?

Что же может представлять собой новый ракетный комплекс "Змеевик", о котором сообщают источники ТАСС? Судя по информации, полученной агентством, и интерпретируя высказывания Каракаева, я прихожу к выводу, что это будет баллистическая ракета с новым боевым оснащением — скорее всего, похожим на "Авангард" (или аналогичным ему). Главный вопрос здесь, на мой взгляд, в том, какая именно ракета станет носителем противокорабельной версии гиперзвукового маневрирующего блока. Вариантов может быть несколько. Их и предлагаю рассмотреть.

УР-100 и "Сарматы" на эту роль не подходят — слишком большие, запускаются исключительно из ракетных шахт. А ракетным частям ВМФ нужны мобильные установки, так как решать задачи им приходится в различных точках российского побережья. Сегодня есть комплексы "Бал" с ракетами Х-35 и "Бастион" с "Ониксами". Однако дальность полета этих ракет всего 300–500 км, то есть ими можно поражать только те цели, которые непосредственно подошли к нашему побережью.

И вот тут я припоминаю словно забытый комплекс РС-26 "Рубеж". Еще 18 марта 2015 года Минобороны сообщило о проведении успешных испытаний этой ракеты. В сообщении было сказано, что это "твердотопливная МБР с усовершенствованным боевым оснащением и разделяющейся головной частью (РГЧ)". Командующий РВСН Каракаев также сообщал, что РС-26 будет легче "Ярса": "Если мы говорим о подвижном грунтовом "Ярсе", то у нас на сегодняшний день пусковая установка весит больше 120 т. На новой усовершенствованной ракете мы достигнем весовых характеристик до 80 т".

По его словам, машина должна запускаться с подвижного грунтового комплекса; шахтного варианта базирования для нее не предусмотрено. Носителем ракеты, как и в случае с комплексами "Тополь-М" и "Ярс", был выбран белорусский тягач МЗКТ-79291, построенный по формуле 12х12 (у двух предыдущих комплексов колесная формула была 16х16).

Как "Москит" или целеуказание "Лианы"

Последний открытый вопрос заключается в боевом блоке. Для эффективного поражения авианосной группы ему необходимо иметь точное целеуказание. В отличие от городов и промышленных объектов, корабли движутся, и даже зная в момент запуска точные координаты цели, к моменту выведения баллистической ракеты боевого блока нельзя быть уверенным, что попадание будет именно в нужную точку. Во времена СССР к решению этой проблемы подошли двумя способами.

Первый — в район целей должны были выводиться крылатые ракеты с собственными головками самонаведения. В качестве ударного средства на тот момент рассматривались одни из самых совершенных сверхзвуковых крылатых ракет 3М-80 "Москит" — летают на расстояние почти в 200 км. Они были изначально предназначены для уничтожения авианосцев противника. На каждой ракете может стоять ядерная или фугасная боевая часть весом до полутонны.

Скорость ракет позволяет быть невидимой для радаров. Кроме того, снаряд постоянно меняет высоту и направление полета, выписывая над водой замысловатую "змейку", в результате сливаясь с окружающей обстановкой. По словам моряков, заметить "Москит" можно только у самого борта корабля, когда увернуться от него уже физически невозможно. За скорость, непредсказуемость полета и разрушительную мощь на Западе машину прозвали Sunburn — "Солнечный ожог".

Второй способ наведения боеголовок на движущуюся цель оказался несколько проще, но существенно затратнее. Это система космической разведки и целеуказания "Лиана", включающая в себя спутники типа "Лотос-С" и "Пион-НКС". Первый предназначен для пассивной радиотехнической разведки, второй — для активной радиолокационной разведки. Разрешение "Пион-НКС" составляет порядка 3 м, что позволяет обнаруживать корабли, даже построенные с использованием стелс-технологий.

В настоящее время единственной страной, которая заявила, что обладает баллистическими ракетами, способными потопить авианосец, является Китай. Пекин несколько раз демонстрировал в ходе разного рода парадов системы DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тыс. км. Интересно, что мобильные пусковые установки этих систем очень похожи на те, что предлагалось сделать и для российского комплекса "Рубеж". О схожести характеристик "Змеевика" с китайскими ракетами аналогичного класса заявил и один из источников ТАСС, близкий к оборонно-промышленному комплексу. Впрочем, не исключено, что мои предположения могут оказаться далекими от реальности.