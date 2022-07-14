В США рассказали о радаре для войн будущего

«Идея радара SPY-6 состоит в том, чтобы дать командирам кораблей больше времени и возможностей для принятия решений за счет более точного определения приближающихся угроз и вражеских атак на гораздо больших расстояниях. Это явление имеет большое значение в современной обстановке глобальных угроз, когда потенциальные противники быстро разрабатывают высокоточное оружие большей дальности действия и системы радиоэлектронной борьбы», — пишет The National Interest.