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19 часов назад

В ЛНР рассказали о дальнейшей судьбе захваченной у ВСУ американской гаубицы

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Первая американская гаубица М777, которую захватили бойцы Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), может стать музейным экспонатом, приводит слова офицера НМ ЛНР Андрея Марочко ТАСС. Военнослужащий отметил, что артиллерийское орудие также может быть использовано в суде по делу о военных преступлениях Украины в качестве вещественного доказательства.

Улика или экспонат: в ЛНР рассказали о судьбе трофейной американской гаубицы
Фото: Telegram-канал «Народная милиция ЛНР»Telegram-канал «Народная милиция ЛНР»

«Сейчас относительно данного трофея рассматриваются варианты восстановления, рассматриваются варианты и как музейного экспоната, потому что все-таки это имеет значение. Действительно, у нас в руках оказался первый образец данной техники. И есть еще варианты использовать данный образец техники в качестве доказательной базы тех преступлений, которые совершает украукраинское правительство», — рассказал Марочко.

Накануне в ЛНР подтвердили факт захвата гаубицы М777. Орудие удалось обнаружить благодаря воздушной разведке.

М777 — это 155-миллимитровая буксируемая гаубица американского производства, которая появилась на вооружении стран НАТО в начале 2000-х годов. Считается самой легкой артиллерийской установкой подобного типа.

Оружие,Андрей Марочко,НАТО,Правительство Украины,
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