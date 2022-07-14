Улика или экспонат: в ЛНР рассказали о судьбе трофейной американской гаубицы

«Сейчас относительно данного трофея рассматриваются варианты восстановления, рассматриваются варианты и как музейного экспоната, потому что все-таки это имеет значение. Действительно, у нас в руках оказался первый образец данной техники. И есть еще варианты использовать данный образец техники в качестве доказательной базы тех преступлений, которые совершает украукраинское правительство», — рассказал Марочко.