Опубликованы кадры сбитой в районе Луганска ракеты «Точка-У»

Украинские военные выпустили две ракеты из комплекса «Точка-У» при обстреле Луганска в ночь на 13 июля, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК. Обе уничтожили в воздухе силы противовоздушной обороны.

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК Представительство ЛНР в СЦКК

Первая сбитая ракета, предположительно учебная, упала в пригороде Луганска. Вторая ракета с осколочно-фугасной боевой частью взорвалась при падении. Были повреждены десять одноэтажных жилых домов, легковой автомобиль и линия электропередачи. Никто из людей не погиб и не пострадал.