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8 июля

Итальянский колесный танк назвали провальным

Lenta.ru

Итальянские колесные танки B1 Centauro могут передать Украине. Машины отличаются недостаточной защищенностью и проходимостью. В публикации «Российской газеты» Centauro назвали провальным.

Итальянский танк на колесах назвали провальным
Фото: Esercito ItalianoEsercito Italiano

Машину приняли на вооружение более 30 лет назад. Centauro получил легкое бронирование, которое обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра. Издание утверждает, что встреча B1 с пушками российских бронетранспортеров, боевых машин пехоты и десанта может иметь «печальные последствия».

В арсенал Centauro входит нарезная пушка калибра 105 миллиметров и два пулемета MG 42/59. Также машина получила современную систему управления огнем. Двигатель мощностью 520 лошадиных сил позволяет Centauro передвигаться со скоростью до 105 километров в час.

«Эти броневики хорошо известны в России. Ранее они и модификация со 120-мм пушкой проходили у нас испытания, в ходе которых возникали многочисленные проблемы с надежностью и проходимостью», — пишет издание.

В мае в публикации «Российской газеты» переданные Украине самоходные гаубицы AHS Krab назвали проблемными.

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