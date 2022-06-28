Турцию обвинили в применении тактического ядерного оружия

Турция использовала тактическое ядерное оружие в Иракском Курдистане. В этом обвинил страну командир Рабочей партии Курдистана (РПК) Дуран Калкан, передает британский таблоид Morning Star.

Члены курдского движения сопротивления доложили Калкану о применении запрещенных боеприпасов турецкой стороной после того, как покинули район Тепе Сор, расположенный неподалеку от иракско-турецкой границы.

Командир РПК подчеркнул, что Турция заявляла об отсутствии у нее ядерного вооружения. Более того, государство подписало Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1980 году, однако впоследствии президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о праве на приобретение такого оружия.

Сегодня большинство курдов проживают в трех странах: Турции, Ираке (автономный регион Иракский Курдистан) и Сирии. Население Иракского Курдистана контролирует территорию и ведет борьбу за самостоятельное существование. Так, в 2005 году в регионе провели референдум о независимости.