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32 минуты назад

Турцию обвинили в применении тактического ядерного оружия

Lenta.ru

Турция использовала тактическое ядерное оружие в Иракском Курдистане. В этом обвинил страну командир Рабочей партии Курдистана (РПК) Дуран Калкан, передает британский таблоид Morning Star.

Турцию обвинили в применении тактического ядерного оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Члены курдского движения сопротивления доложили Калкану о применении запрещенных боеприпасов турецкой стороной после того, как покинули район Тепе Сор, расположенный неподалеку от иракско-турецкой границы.

Командир РПК подчеркнул, что Турция заявляла об отсутствии у нее ядерного вооружения. Более того, государство подписало Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1980 году, однако впоследствии президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о праве на приобретение такого оружия.

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Сегодня большинство курдов проживают в трех странах: Турции, Ираке (автономный регион Иракский Курдистан) и Сирии. Население Иракского Курдистана контролирует территорию и ведет борьбу за самостоятельное существование. Так, в 2005 году в регионе провели референдум о независимости.

8 июня Анкара выдвинула десять условий, при выполнении которых она откажется от препятствий для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Государствам предложено помочь Турции в борьбе с курдскими организациями, признанными в стране террористическими. В частности, речь идет о РПК и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалах.

Оружие,Армия,Фетхуллах Гюлен,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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