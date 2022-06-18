Швеция закупит еще больше «антироссийских» гаубиц

Швеция планирует закупить еще больше «антироссийских» 155-миллиметровых гаубиц Archer. Она подписала соответствующее соглашение с компанией BAE Systems в ходе оборонной выставки Eurosatory во Франции. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Defense News.

Как говорится в публикации, Швеция стала первым покупателем гаубиц Archer. Недавно она завершила покупку 48 машин этой модели.

Кроме того, издание допускает, что аналогичные системы могут приобрести Вооруженные силы США, если для этой покупки им выделят соответствующее финансирование.

В январе 2021 года Вооруженные силы Швеции выложили на YouTube серию роликов под названием «Когда начнется война». В них в качестве потенциального противника фигурирует Россия. В Швеции уверены, что война будущего будет преимущественно гибридной, а США станут основным союзником страны. В роликах также огромную роль играет угроза глобального потепления, так как из-за этого международный интерес к Арктике возрастает.