В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
12 минут назад

Швеция закупит еще больше «антироссийских» гаубиц

Елена Прошина

Швеция планирует закупить еще больше «антироссийских» 155-миллиметровых гаубиц Archer. Она подписала соответствующее соглашение с компанией BAE Systems в ходе оборонной выставки Eurosatory во Франции. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Defense News.

Швеция закупит еще больше «антироссийских» гаубиц
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как говорится в публикации, Швеция стала первым покупателем гаубиц Archer. Недавно она завершила покупку 48 машин этой модели.

Кроме того, издание допускает, что аналогичные системы могут приобрести Вооруженные силы США, если для этой покупки им выделят соответствующее финансирование.

В январе 2021 года Вооруженные силы Швеции выложили на YouTube серию роликов под названием «Когда начнется война». В них в качестве потенциального противника фигурирует Россия. В Швеции уверены, что война будущего будет преимущественно гибридной, а США станут основным союзником страны. В роликах также огромную роль играет угроза глобального потепления, так как из-за этого международный интерес к Арктике возрастает.

В октябре 2020 года издание Breaking Defense сообщило, что армия США в первом квартале того же года испытает 155-миллиметровую шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer. Она предназначена для борьбы с продвинутым противником.

Оружие,Армия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители