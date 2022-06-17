В Херсонской области предположили, что в Скадовске сработала система ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, сработала в пятницу в Скадовске в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации города.

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"Сегодня жители Скадовска услышали громкий хлопок. По предварительным данным, сработала российская [система] ПВО. Жертв нет", - говорится в сообщении.