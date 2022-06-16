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1 час назад

В «Ростехе» высоко оценили управляемый снаряд «Краснополь»

Ura.Ru

Управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» оправдал ожидания по эффективности. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

В «Ростехе» высоко оценили управляемый снаряд «Краснополь»
Фото: официальный сайт Министерство обороны РФофициальный сайт Министерство обороны РФ

«Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов „Краснополь“», — рассказали в «Ростехе», передает РИА «Новости». Отмечается, что снаряд оснащен системой лазерного наведения, которая позволяет с высокой точностью поражать подвижные и неподвижные цели.

Ранее Минобороны РФ показало кадры точечного уничтожения украинского командного пункта с помощью высокоточного снаряда «Краснополь». Также в ходе спецоперации используются высокоточные ракеты «Калибр», с помощью которых на минувшей неделе был уничтожен склад западного оружия в Тернопольской области Украины. В марте Россия впервые применила на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР, объяснял президент РФ Владимир Путин.

Оружие,Армия,Владимир Путин,Минобороны России,Ростех,
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