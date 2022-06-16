В «Ростехе» высоко оценили управляемый снаряд «Краснополь»

Управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» оправдал ожидания по эффективности. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех» .

«Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов „Краснополь“», — рассказали в «Ростехе», передает РИА «Новости». Отмечается, что снаряд оснащен системой лазерного наведения, которая позволяет с высокой точностью поражать подвижные и неподвижные цели.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР, объяснял президент РФ Владимир Путин.