В США объяснили трудности с поставками оружия Киеву

Украина постоянно меняет список запрашиваемых вооружений для своей армии, поэтому США испытывают трудности при оказании Киеву военной помощи. При этом многие европейские страны уже исчерпали свои ресурсы. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, сообщает РИА Новости со ссылкой на дискуссию, организованную на площадке Центра новой американской безопасности.

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По ее словам, США вынуждены обрабатывать список требований, который украинская сторона меняет практически каждый день. Поток запросов не останавливается, пока США и союзники пытаются решить, кто из них готов предоставить запрашиваемое вооружение.

«Это сложно и трудно, поскольку, опять же, запросы постоянно меняются», — подчеркнула Смит и добавила, что некоторые союзники «отдали практически все, что у них было».

Постоянный представитель США при НАТО уточнила, что многие страны обеспокоены истощением своих запасов и в данный момент пытаются решить, какую еще помощь они в состоянии предоставить Киеву.