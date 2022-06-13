В России разработали новейший багги-амфибию для спецназа

Специалисты общевойсковой академии Вооруженных сил России ордена Жукова создали проект багги-амфибии. Речь идет о шестиколесном мотовездеходе, который предназначен для передвижения по труднопроходимой местности, в том числе по воде, и ведения боев в составе тактических групп.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Роспатента. Согласно реферату изобретения, масса машины с колесной формулой "шесть на шесть" составляет 1,2 тонны. Она может развивать скорость до 120 км в час по суше и до 12 км в час по воде. В задней части корпуса мотовездехода есть погружной водоходный винт, причем колеса сделаны так, что на них можно установить гусеницы для движения в условиях распутицы или лыжи, для движения по снегу.

Военные ученые обосновывают целесообразность создания такой багги трудностями применения существующих моделей, которые имеют большие размеры, обладают меньшей мобильностью и не авиатранспортабельная в вертолете. "При единственном входе личный состав при обнаружении этого транспортного средства не успеет спешиться или покинуть транспортное средство и будет уничтожен", - сказано в документе. Также в реферате изобретения отмечается, что использование мотовездеходной транспортной платформы позволит повысить мобильность тактических войсковых формирований подразделений Минобороны РФ "путем повышения проходимости применяемой техники при выполнении боевых задач".

Ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что флот получит в этом году 530 единиц новейшего оружия, доля его современного вооружения составит около 64% к концу года. Он также сообщил, что Северный флот к концу 2022 года проведет 19 испытательных стрельб нового вооружения.