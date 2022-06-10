Сотрудники МЧС РФ нашли в развалах многоэтажки в Мариуполе снайперскую винтовку АР-15

"На данном участке (Новороссийская улица - прим. ТАСС) мы непосредственно разбираем завалы, где находим оружие, боеприпасы: патроны, гранаты, взрывчатку, гранатометы. Практически все, что используется в специальной военной операции. Есть и зарубежные образцы, и наше вооружение со времен СССР - автоматы Калашникова. Например, сегодня была найдена снайперская винтовка АР-15 с комплектом боеприпасов, тепловизором, глушителем, полностью готовыми для поражения, с останками владельца этого оружия, без документов", - рассказал собеседник агентства.