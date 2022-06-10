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1 час назад

Сотрудники МЧС РФ нашли в развалах многоэтажки в Мариуполе снайперскую винтовку АР-15

ТАСС

Сотрудники МЧС России обнаружили в развалах многоэтажного дома в Мариуполе снайперскую винтовку АР-15 с тепловизором и останки владельца этого оружия. Об этом ТАСС сообщил начальник Уральского учебного спасательного центра МЧС России полковник Андрей Скульдицкий.

Сотрудники МЧС РФ нашли в развалах многоэтажки в Мариуполе снайперскую винтовку АР-15
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате пожара огневая точка националистов при проведении военной спецоперации была уничтожена.

"На данном участке (Новороссийская улица - прим. ТАСС) мы непосредственно разбираем завалы, где находим оружие, боеприпасы: патроны, гранаты, взрывчатку, гранатометы. Практически все, что используется в специальной военной операции. Есть и зарубежные образцы, и наше вооружение со времен СССР - автоматы Калашникова. Например, сегодня была найдена снайперская винтовка АР-15 с комплектом боеприпасов, тепловизором, глушителем, полностью готовыми для поражения, с останками владельца этого оружия, без документов", - рассказал собеседник агентства.

"Мы также выполняем свою непосредственную задачу по разбору завалов, поиску возможных пострадавших в этих завалах. Кроме того, мы занимаемся вопросами обеспечения населения водой, санитарной обработкой людей, очисткой дорог, проездов, где это необходимо", - добавил полковник МЧС.

По его словам, на этом объекте спасатели работают три дня, "сегодня заканчиваем и переходим на следующий объект".

"Здесь уже занимается совместная комиссия следственных органов, местных властей, которые дают профессиональную оценку состоянию данных объектов: что-то можно отремонтировать, реконструировать, что-то будет сноситься и строиться заново. Все потихоньку идет к концу", - резюмировал Андрей Скульдицкий.

Все сотрудники МЧС России в Мариуполе выполняют свои задачи в сопровождении местных сотрудников правоохранительных органов.

Оружие,Армия,МЧС России,
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