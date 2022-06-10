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57 минут назад

В Херсонской области военнослужащих ВСУ обязали сдать оружие и встать на учет

Газета.Ruиещё 5

В Херсонской области военный комендант приказал украинским военнослужащим, а также членам теробороны в регионе прибыть в военную комендатуру, - необходимо встать на учет и добровольно сложить оружие и боеприпасы. Об этом сообщает ТАСС.

В Херсонской области военнослужащих ВСУ обязали сдать оружие и встать на учет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В военно-гражданской администрации региона отметили, что приказ был издан 9 июня в целях обеспечения общественной безопасности. Согласно документу, выполнивших требования комендатуры не станут привлекать к уголовной ответственности при условии, что они не совершали преступлений.

"Кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещённых предметов", - предупредили в комендатуре.

С конца февраля 2022 года большая часть Херсонской области находится под контролем российских военных. Ранее в Херсоне предрекли снятие границ с Крымом.

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