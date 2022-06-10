В Херсонской области военнослужащих ВСУ обязали сдать оружие и встать на учет

В Херсонской области военный комендант приказал украинским военнослужащим, а также членам теробороны в регионе прибыть в военную комендатуру, - необходимо встать на учет и добровольно сложить оружие и боеприпасы. Об этом сообщает ТАСС.
В военно-гражданской администрации региона отметили, что приказ был издан 9 июня в целях обеспечения общественной безопасности. Согласно документу, выполнивших требования комендатуры не станут привлекать к уголовной ответственности при условии, что они не совершали преступлений.
"Кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещённых предметов", - предупредили в комендатуре.
С конца февраля 2022 года большая часть Херсонской области находится под контролем российских военных. Ранее в Херсоне предрекли снятие границ с Крымом.