Россия применила на Украине истребители Су-57

Россия в ходе спецоперации на Украине применила звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражение целей». Также уточняется, что удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность истребителя Су-57.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Его разработкой занималась компания «Сухой». Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, новейший комплекс бортового оборудования.