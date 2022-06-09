В США поддержали инициативу об ужесточении контроля над оружием

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что не намерен злоупотреблять конституцией ради ужесточения законов, регулирующих продажу оружия в стране. Выступление Байдена в вечернем шоу телеведущего Джимми Киммела транслируется в среду вечером на телеканале ABC.

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Ведущий поинтересовался у американского лидера, почему администрация не принимает жестких мер по ужесточению контроля над оборотом оружия. Дискуссия об этом активизировалась в США после событий 24 мая в начальной школе Ювалда (штат Техас), где в результате действий 18-летнего подростка погиб 21 человек, в том числе 19 детей.

По словам Байдена меры по регулированию продаж оружия должны проходить процесс согласования в Конгрессе США, где демократам противостоят республиканцы. "Это уже давно не та старая Республиканская партия, теперь это партия MAGA (Make America Great Again, главный лозунг кампании экс-президента США Дональда Трампа - прим. ТАСС)", - отметил хозяин Белого дома. Он подчеркнув, что во время президентского срока его предшественника Республиканская партия начала придерживаться "крайне правых взглядов", что может грозить поражением на праймериз республиканцам, поддерживающим "рациональные законы об оружии".

Киммел отметил, что Байден мог бы "издать исполнительный указ", ограничивающий оборот оружия. "Трамп издавал их направо и налево", - отметил ведущий.

"В рамках своих президентских полномочий я издавал исполнительные указы, которые касались оружия, владения оружием, того, нужны ли листы ожидания [права на покупку оружия]. Я делал вещи, которые входят в мои полномочия", - подчеркнул американский лидер.

"Чего я не хотел бы делать - так это уподобляться Трампу в его злоупотреблении конституцией и ее прозрачностью", - сказал Байден, отметив, что его часто спрашивают о том, почему он продолжает "играть по правилам, раз республиканцы не играют по правилам". "Если мы будем делать то же самое, под угрозой окажется наша демократия", - заключил он.

Законопроект об ужесточении контроля над оборотом оружия

Ранее в среду Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Законопроект поддерживает правящая в США Демократическая партия, республиканцы выступают против него. Инициатива предусматривает ужесточение наказаний за некоторые нарушения, касающиеся оборота огнестрельного оружия, и запрет на продажу магазинов повышенной вместимости. Предполагается также повышение минимального возраста для покупки полуавтоматических винтовок с 18 лет до 21 года.