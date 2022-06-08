Украина нацелилась на покупку «Железного купола» у Израиля

Киев захотел приобрести у Израиля систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука. Отмечается, что речь идет именно о покупке — Украина якобы откажется принять систему ПВО в качестве подарка.

Фото: Reuters Reuters

«Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности. Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен Железный купол», — заявил Корнийчук.

По словам посла, «Железный купол» является не оружием, а «инструментом, который спасет жизни мирных людей». Он пояснил, что Украине не нужна данная система в качестве «пожертвования», отметив, что Киев готов к переговорам о ее покупке.

При этом источники издания подчеркнули, что Иерусалим вряд ли пойдет на подобную сделку, поскольку не может продать свою систему ПРО ни одной другой стране из-за подписанных с США правил, касающихся экспорта оборонной продукции, и международных обязательств по контролю над экспортным рынком оборонной продукции страны.