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1 час назад

Украина захотела купить израильский «Железный купол»

Lenta.ruиещё 4

Киев захотел приобрести у Израиля систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука. Отмечается, что речь идет именно о покупке — Украина якобы откажется принять систему ПВО в качестве подарка.

Украина нацелилась на покупку «Железного купола» у Израиля
Фото: ReutersReuters

«Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности. Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен Железный купол», — заявил Корнийчук.

По словам посла, «Железный купол» является не оружием, а «инструментом, который спасет жизни мирных людей». Он пояснил, что Украине не нужна данная система в качестве «пожертвования», отметив, что Киев готов к переговорам о ее покупке.

При этом источники издания подчеркнули, что Иерусалим вряд ли пойдет на подобную сделку, поскольку не может продать свою систему ПРО ни одной другой стране из-за подписанных с США правил, касающихся экспорта оборонной продукции, и международных обязательств по контролю над экспортным рынком оборонной продукции страны.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что не принимает участие в посредничестве в конфликте на Украине из-за того, что ее об этом никто не просил. По словам политика, она разделяет оценку нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца, французского лидера Эммануэля Макрона, а также президента России Владимира Путина и остальных о том, что «это не принесет какую-либо пользу».

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