В Турции началось производство новых боеприпасов для «Байрактара»

В Турции началось массовое производство корректируемых планирующих бомб Bozok. Высокоточный боеприпас входит в арсенал ударных беспилотников «Байрактар» (Bayraktar TB2), пишет Daily Sabah.

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Боеприпас, который наводится на цель по лазерному лучу, разработали в Институте исследований и развития оборонной промышленности (SAGE) при Совете по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK). В ходе испытаний бомбу интегрировали в состав вооружения Bayraktar TB2.

Представитель института Гюркан Окумуш отметил, что разработчики создали проникающую боевую часть увеличенной мощности для Bozok. Также в институте увеличили дальность действия боеприпаса до 15 километров.

Отмечается, что новый боеприпас легче бомб MAM-L, которые являются частью семейства малогабаритных боеприпасов с лазерной полуактивной головкой самонаведения.

Ударный беспилотник Bayraktar TB2 совершил первый полет в 2014 году. Аппарат может нести две противотанковые ракеты UMTAS или четыре бомбы Bozok, MAM-C и MAM-L.